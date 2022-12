Rientro Lukaku | allenamento anche a Natale | nella testa solo il Napoli

Calcio in Pillole

Ultime notizie Serie A - Mancano ormai pochi giorni alla fine della sosta, e alin campionato ci sarà subito Inter - Napoli . Nella serata di ieri, in amichevole, però i ...all'80' eall'...Passano sei minuti e arriva il bis di, che spinge in rete la palla in mischia dopo il cross di Dimarco. C'è ancora tempo per un palo a testa, di Gosens e Canotto, prima del triplice fischio. a ... Inter, ecco il rientro di Lukaku: pronto per la Reggina Musah, inoltre, si sta mettendo in luce anche in nazionale e questo non fa che lievitare il prezzo. Yunus Musah è titolare del Valencia di Gattuso nonostante la giovane età, fino a qui 11 partite gioc ...Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tutto gira attorno a Brozovic: a 10 giorni dalla sfida col Napoli, il croato è in dubbio ...