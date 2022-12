Manovra ok | ora il governo va all’attacco sul fisco Leo | “Quoziente familiare e tagli Irpef”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Una maratona notturna, chiusa alle prime luci dell’alba, e poi il voto finale (197 sì e 129 no) poco prima delle 7. Così la Camera dei deputati ha superato il passaggio fondamentale per ladi Bilancio, di fatto ormai approvata. Perché adesso, subito dopo Natale, ci sarà giusto il tempo per un passaggio di corsa al Senato per ottenere il via libera definitivo al provvedimento entro il 31 dicembre, per scongiurare l’esercizio provvisorio. Poi si passerà alla riforma del. La seduta notturna a Montecitorio, dopo che ilaveva incassato la fiducia, è stata impegnata quasi totalmente per l’esame degli ordini del giorno alla. Arriva al traguardo una legge di bilancio «equilibrata e prudente», afferma il viceministro all’Economia, con delega al, Maurizio Leo, deputato di FdI ...

RaiNews

Vediamole tutte in dettaglio,che laè stata approvata alla Camera e considerando che il Senato non avrà la possibilità di apportare ulteriori modifiche, stanti i tempi estremamente ...Via libera all'alba della Camera allacon 197 sì e 129 no. Il testo, che deve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio, passaall'esame del Senato per la seconda lettura a ... Via libera della Camera alla Manovra, ora passa al Senato. Tutte le misure La Camera ha dato il via libera alla legge di Bilancio con 197 sì e 129 no. Il testo, che deve essere approvato definitivamente entro il 31 ...Dall'allargamento della platea della flat tax al taglio del cuneo fiscale, alla stretta al Reddito di Cittadinanza, le pensioni e il superbonus passando per una serie di consuete micro-norme.