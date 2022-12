Juve nella morsa | sarà un gennaio di fuoco - Sport - quotidiano net

Tuttosport

Il 20 l'udienza per la riapertura del processo sulle plusvalenze, la Signora chiamata a difendersi su tre fronti ora rischia ...C'è la percezione diffusa,classe dirigente del calcio, di stare in una zona franca ,quale le regole che valgono altrove, cioè nel Paese, qui sono sostituite dai sotterfugi. Faremmo un ... La Juve alla cena di Natale, Bonucci: "Anche chi è lontano è qui con noi" «La Juventus è quotata in Borsa, è della famiglia Agnelli. Vuoi che succeda il finimondo per due stipendi». La battuta di Fabio Paratici a Leonardo Bonucci, intercettata dalla Procura di Torino e ade ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale ...