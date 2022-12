Elon Musk manda in down Clubhouse

(Di sabato 24 dicembre 2022), il social network del momento dove ogni interazione si basa esclusivamente sulla voce, ha una consacrazione defintiva, quella di. Il patron di Tesla e Space X, è approdato sulla piattaforma dando appuntamento ai suoi numerosi follower di Twitter per parlare, toccando diversi temi e raccogliendo 5.000 persone, ai limiti della capienza consentita. Stando alle stime (non c’è una comunicazione ufficiale su questo) il massimo di utenti che possono connettersi a una stanza è poco più di 5.000. Un numero estremamente basso per eventi enormi come una chiacchierata pubblica di, che infatti oggi ha portato a due grosse problematiche: qualche minuto di intoppi tecnici subito dopo l’avvio della stanza (alle 7 ora italiana) e la generazione di innumerevoli stanze secondarie dove altri utenti hanno ...

eSports & Gaming

Nei giorni scorsiha completato la vendita di una nuova tranche di azioni Tesla. Il risultato è che operazione dopo operazione in un anno il CEO del marchio statunitense ha ridotto al 13,4% la sua ...... secondo alcune fonti interne all'azienda, citate dal Guardian , a chiederne la rimozione sarebbe stato il nuovo proprietario e Ceo della compagnia,. L'hashtag appariva in collegamento ai ... L’hacker di PS3 assunto da Elon Musk per salvare Twitter si è già dimesso Il numero di commenti può decretare la popolarità di un contenuto Una dichiarazione di Elon Musk riporta alla luce la questione.La piattaforma di intelligenza artificiale Nextatlas ha individuato i nuovi trend di acquisto e consumo per il nuovo anno: ecco come i brand potranno intercettare i nuovi bisogni e fidelizzare gli ute ...