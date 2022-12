Alberto De Pisis sul rapporto con Antonino | “Ecco perché non mi parla più”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Nella casa del GF Vip si è incrinato iltraDeSpinalbese:l’imprenditore Dall’inizio del GF Vip ne è passata di acqua sotto i ponti. I rapporti tra i vari concorrenti si sono evoluti, altri modificati e alcuni addirittura scomparsi. E’ un po’ il caso che riguardaDeSpinalbese. I due gieffini, che nei primi tempi sembravano aver cucito un legame interessante all’interno del loft di Cinecittà, si sono via via allontanati e nel corso della mattina l’influencer ed ex fidanzato di Taylor Mega si è soffermato proprio sui motivi che hanno portato a questa ‘separazione’. Interagendo con Milena Miconi, una delle ultime arrivate nella casa del Grande Fratello Vip, Deha ...

Grande Fratello

L'influencer, infatti, è stata fidanzata conDee ha vissuto una vacanza di passione con De Donà l'estate scorsa. Nelle scorse settimane ha palesato un interesse per Mega anche Antonino ...L'hair stylist non parla più con Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon,De, Luca Onestini e Patrizia Rossetti Nella Casa del 'Grande Fratello Vip', Antonino Spinalbese non parla con molti vipponi. Il gieffino è molto arrabbiato e in giardino si sfoga con ... Le inimicizie di Milena Miconi e Alberto De Pisis - Grande Fratello ... È il giorno della Vigilia e l’atmosfera Natalizia inizia lentamente a farsi avvertire in Casa, anche se non basta a far passare alcuni malumori. Milena e Alberto, due dei primi ad alzarsi e a dare il ...Al GF Vip Oriana Marzoli va in crisi. La vippona spiega i motivi del suo malessere e, a quanto pare, c'entra il suo ex ...