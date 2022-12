Tennis | Nadal | “Australian Open primo obiettivo del 2023 | dovrò gestirmi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Rafaha rilasciato una lunga intervista al quotidiano As dopo aver ricevuto il premio di atleta spagnolo dell’anno. Il campione diha parlato innanzitutto della stagionealle porte: “Ilsarà l’. So di avere poco tempo, ma spero di riuscire a raggiungere il mio livello ed essere competitivo. Penso di poter vivere un’altra buona stagione e giocarmela con i migliori. L’età però avanza, dunqueal meglio per avere delle occasioni nel corso della stagione. Vediamo come comincia l’anno e cosa accadrà”. Sul Roland Garros, invece, non si è soffermato particolarmente: “Manca ancora molto tempo. Non so se sarò protagonista o meno, ma spero di arrivarci in salute e ...