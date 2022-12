Sparatoria a Parigi | almeno 2 morti | fermato un uomo francese

Virgilio Notizie

Una cellula psicologica aprirà presso il municipio del decimo arrondissement', ha scritto in un tweet la sindaca di, Anne Hidalgo.La procura diha aperto un'inchiesta per "assassinio, omicidio volontario e violenze aggravate" dopo la, l'uomo in stato di fermo ha 69 anni. Sparatoria a Parigi, attentato al Centro culturale curdo: 2 morti e 4 feriti, fermato un uomo Da sette a otto spari in strada, poi il panico totale. Nel centro di Parigi, nel decimo arrondissement, a rue d'Enghien, si è ...Due morti e 4 feriti è il primo bilancio della sparatoria al numero16 di Rue d'Enghien, nel centro di Parigi. Due delle persone ferite sono in condizioni gravissime, fa sapere la procura. La sparatori ...