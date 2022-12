Salernitana | un portiere a un passo dal Cosenza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il clamoroso arrivo alladi Guillermo Ochoa porterà come effetto collaterale anche l'esigenza per il club campano di...

SalernitanaNews.it

... molto probabilmente, contro la, prima avversaria del nuovo anno alla ripresa del campionato, i pali rossoneri inquadreranno ancora la figura di Ciprian Tatarusanu , il secondo...Laufficializza l'acquisto delmessicano Guillermo Ochoa, 37 anni e reduce da un altro ottimo Mondiale. Ottima aggiunta per la squadra di Nicola in vista della seconda parte di ... VIDEO. Ecco Ochoa! Il portiere in sede per la firma Il portiere messicano si è allenato con i compagni dopo la firma del contratto fino a giugno. La festa dei tifosi in città ...Il portiere messicano ieri è sbarcato da Madrid, il club insiste sul mediano della Fiorentina e tratta il centrocampista con il Monza ...