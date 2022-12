(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA – “Il governo Meloni aveva promesso misure per contrastare la crisi, si erano detti ‘pronti’, ma l’unica cosa che hanno fatto è stata soltanto colpire pesantemente le fasce più deboli della popolazione e tendere una mano a evasori e corrotti. Grazie al gran lavoro fatto con il Presidente Giuseppe Conte e con i colleghi del M5S, in commissione Bilancio, siamo riusciti a far approvare una serie diallaper cercare dideia unassolutamente. Portano la mia prima firma quattroper i quali mi sono battuta con forza: il primo riguarda una questione che seguo da anni, quella del Fondo per la disabilità nei conservatori. Siamo riusciti a rifinanziarlo con un milione di euro, per consentire a tutti i ...

Agenzia Stampa Italia

Non ci avete ascoltato e con lache oggi discutiamo in quest'Aula fate unal Paese e al suo futuro", questo il duro commento della capogruppo Pd in commissione Cultura . Tutti i fatti ...Un, invece, c'è: consiste appunto nel non rappresentare una novità. Insomma: il centro - ... Battuta fuori tempo di Berlusconi Laelaborata del governo Meloni è stata recepita ... Manovra, Torto (M5S): no a emendamento anti-voucher, governo ... Grazie al gran lavoro fatto con il Presidente Giuseppe Conte e con i colleghi del M5S, in commissione Bilancio, siamo riusciti a far approvare una serie di emendamenti alla manovra per cercare ...Irene Manzi, deputata e capogruppo Pd in commissione Cultura di Montecitorio, ha diffuso un comunicato stampa in cui si è scagliata duramente con i fautori della rimodulazione del bonus 18App, così co ...