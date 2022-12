Lavoro | al via il “Myllennium Award” 2023 | caccia ai talenti under 30

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si scrive, si legge ‘Premio al talento delle nuove generazioni’. Da oggi fino al prossimo 8 maggio riapre le porte la nona edizione del primo premio generazionale in Italia per chiamare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni a misurarsi con le proprie capacità, inclinazioni e ambizioni. Il desiderio di realizzare una startup, quella storia da scrivere in un libro, la vena da giornalista fin da piccolo, il pallino della musica, la creatività dell’artista di strada. Come posso far emergere le mie capacità? In che modo valorizzare al meglio il mio progetto? La mia idea può diventare un? Le risposte a queste e molte altre domande sono (anche) nei numeri del, con 4.800 partecipanti, ben 274premiati in tutta Italia e oltre 1 milione di euro ...