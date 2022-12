Irregolarità nel trasporto agnelli per Natale | ne faremo un report per la Commissione Ue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tra il 15 e il 19 dicembre siamo stati al confine tra Slovenia e Italia per effettuare dei controlli sui camion che trasportanodestinati al consumo durante le festività natalizie. Dopo quasi 2000 km percorsi in circa 60 ore di attività, il nostro team investigativo ha documentato le condizioni di 7 camion a 4 piani che trasportavano questi animali, riscontrandooltre che problematiche che confermano le lacune delle attuali normative. Perché adesso? In prossimità di questo periodo, proprio come a Pasqua, aumentano notevolmente le macellazioni e le importazioni degli. Nel 2021, infatti, nei giorni antecedentisono stati macellati oltre 600mila– circa un quarto di quelli macellati durante tutto l’anno. Sempre in questo periodo, abbiamo importato dagli altri ...