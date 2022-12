Gli auguri di Lagarde | Aumenteremo ancora i tassi Ecco le mosse della Bce per il 2023

Agenzia ANSA

Poi il bilaterale con al Sudani: "Rimuoviamoostacoli per nuove relazioni ...E quando pensi di aver finito tutto e di essere pronto per rilassarti, ti ricordi che devi inviaredi Natale! Sapere cose scrivere nei miei biglietti diogni anno non è poi così ... Natale, gli auguri della polizia in un video sull'amicizia tra giovani e anziani - Italia Tajani e Crosetto a Baghdad, insieme alla premier, per incontrare il contingente italiano: "Ci tenevo a ringraziarvi, a nome della nazione, per i sacrifici che fate". Poi il bilaterale con al Sudani: ...“Aiutateci, siamo in difficoltà a pagare i servizi luce, acqua e gas”. E’ l’appello alla vigilia del Natale di Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità, che ospita circa 600 poveri in ...