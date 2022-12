Elon Musk preso di mira da Anonymous | è l’inizio del declino?

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Le politiche troppo incisive di Twitter stanno mostrando un lato negativo diche nessuno di noi conosceva, ma che sta dilaniando la piattaforma con una velocità tale da metterla in serie difficoltà. Per questo motivo è intervenuto il gruppo degli: cosa hanno fatto? I recenti ban di Twitter non sono stati accolti positivamente dagli utenti. Alcuni giornalisti, proprio in questo periodo, sono stati banditi dalla piattaforma diper via di diverse idee che erano state espresse in maniera differente da come avrebbe voluto venissero esposte secondo il nuovo founder dell’applicazione.pare che sia sotto attacco hacker – Computermagazine.itInsieme a questo, molti utenti – in precedenza bannati a causa di tanti ...