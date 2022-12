Ardimann MC | quando la voce va a spasso con il basso

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Una passione per il groove diventa il fil rouge che connette Tirana e Bergamo, passando da Lecco, Londra e Milano per l’Mc e Dj albanese che in città ha trovato casa a Ink Club. Dove una volta al mese è host della serata «This is DNB». Da una radio ascoltata di nascosto dal regime da bambino, ai microfoni di un’emittente lecchese, alle serate in tutta Italia, Ardian Nika si racconta. Tra la passione per l’underground, stereotipi sulla disabilità da decostruire e una città che sappia cogliere l’opportunità di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023