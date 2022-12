Wijnaldum non è pronto | ecco i tempi di recupero

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La discesa è iniziata, ma per completarla servirà ancora un mesetto. Georginioha cambiato ritmo in Portogallo, imboccando la strada finale che lo porterà aldefinitivo dall'infortunio alla tibia. Tra campo, dove può svolgere già alcuni esercizi insieme ai compagni, palestra e piscina, Gini è tornato parte integrante della Roma dopo mesi di lavoro a distanza, fra l'Olanda e Dubai. In Algarve ha potuto aumentare progressivamente i carichi, verificando poi di giorno in giorno le risposte del suo corpo, ma questo programma di allenamenti in parte differenziati dovrà andare avanti ancora per qualche settimana. Calendario alla mano, lo staff giallorosso dà già per certa l'assenza dialmeno per le prime tre partite del 2023: Bologna e Milan in campionato, Genoa in Coppa Italia. Detto che qualsiasi previsione ...

Calciomercato.com

