Roma | la FIFPRO accusa i giallorossi | “Karsdorp vittima di una campagna di mobbing”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nelle ultime settimane in casaha tenuto banco il complicato caso legato a Rickche, dopo aver saltato la tournée giapponese con la squadra, si è riaggregato ai suoi compagni per il ritiro in Portogallo. Adesso, però, è arrivata una duranei confronti del club giallorosso da parte della, che sostiene che il giocatore sia stato “di unadi”. La Federazione internazionale dei calciatori professionisti si è pronunciata attraverso un comunicato: “Lacondanna fermamente il trattamento riservato dall’ASnei confronti di Rick, che nelle ultime settimane è statodi unadi ...