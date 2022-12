Roma invasa dalle aragoste. Torna l'arte di Philip Colbert

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Vi sarà capitato nei mesi scorsi, transitando per Via Veneto, di imbattervi in fumettistiche statuefattezze di cartone animato o di fiaba lisergica, sospesa questa tra Alice nel Paese delle Meraviglie e una allucinazione post-sciamanica.pop antropomorfe di varia grandezza e di vari colori, a presidio di incroci, marciapiedi, atri di alberghi. Realizzazioni artistiche di, talentuoso e visionario artista britannico definito figlioccio di Warhol, letteralmente ossessionato dalla figura dell’aragosta fino ad esserne divenuto alter-ego. Ed ora, dopo aver trasformato l’epicentro viario della fu Dolce Vita in installazione ambientale a cielo aperto,e le sueno a far visita a; precisamente, fino ...