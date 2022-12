Prezzi benzina oggi | stop ai ribassi alla pompa

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) –, diesel, gpl, metano:si fermano isui listini deiconsigliati dei carburanti, mentre sui mercati petroliferi internazionali le quotazioni dei prodotti raffinati tornano a salire con forza. Lo segnala Staffetta Quotidiana che ricorda come ieri le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo hanno chiuso con laa 546 euro per mille litri (+13), diesel a 719 euro per mille litri (+16). Le medie deidell’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico vedono laself service a 1,647 euro/litro (invariato, compagnie 1,646, pompe bianche 1,647), diesel a 1,712 euro/litro (-2, compagnie 1,712, pompe bianche 1,714). ...