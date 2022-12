Petrolio | in lieve rialzo | Wti a 78 | 53 dollari al barile

Agenzia ANSA

Quotazioni del petrolio in lieve rialzo in avvio di giornata: il greggio Wti passa di mano a 78,53 dollari al barile a fornte del valore di 78,29 di ieri sera a New York. Il Brent sale dello 0,19% a 82,38 dollari al barile. Robert Lind, economista di Capital Group, illustra perché la domanda di energia potrebbe portare a una recessione più lieve in Europa ...