Oroscopo Gennaio | Sagittario

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Grande lucidità ed efficienza per i nati in dicembre che iniziano l'anno con le idee ben chiare e un sacco di buoni proponimenti. Sul lavoro ci mettono un po' a carburare, è nella vita affettiva che danno il meglio. Con Venere amica, hanno un'audacia che non teme nulla e nessuno e un sorriso che incanta. I nati in novembre hanno a che fare con Marte in ostica opposizione che innervosisce e incupisce. Possibili malumori. Qualcuno deve lasciare la vacanza, la neve, i paesaggi montani e all'idea di tornare al lavoro s'intristisce. Qualcun altro non ha né la costanza né la pazienza di stare dietro a capricci e malumori del partner.