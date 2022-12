Manovra 2023 | Letta | “La più pasticciata degli ultimi 20 anni”

Leggi su italiasera

" Questa è la legge di bilancio più20, ancora adesso non sappiamo bene il testo che verrà votato". Lo ha detto Enricoall'incontro sul Pd. "Ladimostra che la destra non era pronta. Il primo messaggio di campagna elettorale che ci hanno dato, 'siamo pronti', era fallace. Non erano minimamente pronti" attacca. "Ancora non si sa quando e se si vota la legge di bilancio. Ancora non si sa su quale testo si vota. Siamo oltre ogni limite immaginabile. Nessun governo si è mai comportato così. Nessun governo ha mai trattato il Parlamento in questo modo" sottolinea.