La resistenza di Zhang

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lo Stevenfestate che ha chiuso l'anno celebrando il suo compleanno e tracciando il bilancio del 2022 interista - molte luci e qualche ombra legata alla volata scudetto persa con il Milan - ha lasciato più di qualche perplessità negli osservatori neutrali. Non tanto per l'euforia con cui si è fatto riprendere nell'ormai celebre battuta dei "5 euro", una gag condivisa con il direttore sportivo Piero Ausilio che ha caratterizzato la serata. Nel chiedere ai presenti, scherzosamente, di lasciare un obolo da usare per il mercato il presidente cinese dell'Inter ha voluto chiaramente lanciare un messaggio e cioè che tutte le voci sulle difficoltà economiche, sull'obbligo di vendere e sulla volontà di mettere fine all'avventura italiana di Suning sono speculazioni. Non una novità nella strategia comunicativa del numero uno, anche se lo scherzo rischia di diventare un ...