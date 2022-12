Giallo in Inghilterra | trovati morti due fidanzati siciliani

(Di giovedì 22 dicembre 2022) AGI - Due giovanisono statia Thornaby - on - Tees, nello Yorkshire, in. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud on line, si tratta di due: Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale. I loro corpi privi di vita sono statiieri sera, ...

AGI - Due giovani siciliani sono stati trovati morti a Thornaby - on - Tees, nello Yorkshire, in Inghilterra. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud on line, si tratta di due fidanzati: Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale. I loro corpi privi di vita sono stati ritrovati da alcuni amici all'interno dell'abitazione dove vivevano a Thornaby - on - Tees, un comune di 24.741 abitanti.