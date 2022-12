“GF Vip 7” una nuova concorrente già tenta la fuga

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo diverse squalifiche ed eliminazioni, la Casa del Grande Fratello Vip si è decisamente ripopolata. Diversi vipponi, infatti, hanno felicemente acconsentito ad entrare, a un passo dal Natale, nel gioco. Tra gli ultimi concorrenti che hanno varcato la porta rossa però, ce n’è una che sembra già decisamente stanca della sua permanenza nella casa, tanto da aver confessato ai coinquilini (che l’hanno prontamente fermata) di volersene andare. Gf Vip 7, Milena Miconi vuole abbandonare la casa: cosa è succcesso Nelle ultimissime puntate del Grande Fratello Vip la Casa ha aperto la porta rossa a nuovi concorrenti, tra cui lo “squalificato flash” Riccardo Fogli. In particolare, nella Casa più spiata d’Italia, giusto in tempo per festeggiare il Natale sotto i riflettori, sono entrati: Milena Miconi, Micol Murgia, Davide Donadei, Dana Saber e Andrea Maestrelli. Tra questi, però, una ...

