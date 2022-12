Dynamite 21 12 2022 Holiday Bash

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Il menu odierno in vista dell’episodio speciale a tema natalizio è molto ricco: ascolteremo le parole di Ricky Starks, MJF e Bryan Danielson dopo i fatti di sette giorni fa; assisteremo al No DQ Match tra Elite e Death Triangle; nel main event Jamie Hayter difenderà il titolo mondiale femminile contro Hikaru Shida e molto altro ancora. Lo show si apre con l’ingresso di Ricky Starks, il pubblico di San Antonio accoglie molto calorosamente l’ex FTW Champion. PROMO: Starks afferma che avrebbe voluto mostrarsi al pubblico di San Antonio da campione tuttavia settimana scorsa ha perso contro MJF. The Absolute dichiara che MJF ha vinto da codardo mentre lui ha dimostrato di essere un osso duro andando vicinissimo alla conquista del titolo. Ricky si sente sicuro di ...

