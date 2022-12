ChatGPT è il futuro Ecco i dubbi del presente

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La nuova frontiera di OpenAI si chiama(Generative Pretrained Transformer), ma non per tutti è una vera e propria evoluzione. La notorietà di questa chat è cresciuta a dismisura da quando la casa madre ha deciso di aprirla a tutti online, rendendola gratuita. Alla base di questo strumento c’è lo scambio diretto con l’essere umano, che riceve dalla macchina risposte ai proprio un aiuto concreto a svolgere il proprio lavoro. Funziona in base al più classico sistema di Natural Language, che lo accomuna ai vari Siri e Alexa, ma rispetto a loro dovrebbe compiere un passo in avanti. Tanto che, seppur sia ancora in fase demo, alcuni la considerano la tecnologia del decennio., infatti, è in grado di riconoscere un suo sbaglio e si permette di rispondere solo su argomenti su cui è stato addestrato e che, quindi, ...

... internamente Google è in allarme rosso in relazione a, il software AI specializzato nella conversazione che viene dipinto come ildei motori di ricerca . Secondo il New York Times , l'...Giuseppe De Lorenzo su nicolaporro.it si è interrogato per esempio suldel giornalismo . ...che siamo abituati a inserire nel motore di ricerca Google possono essere indirizzate invece a... Cos'è ChatGPT: l'intelligenza artificiale che incuriosisce e spaventa Ha suscitato interesse, eccitazione, scalpore, forse in qualcuno inquietudine: è ChatGPT, l’AI rilasciata a inizio dicembre da OpenAI, l’organizzazione che ...Secondo le fonti del New York Times, internamente la società sarebbe in 'allarme rosso': Sundar Pichai avrebbe riassegnato molti team allo sviluppo di prodotti AI concorrenti.