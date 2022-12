Basket | Eurolega 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Idi tutte le partite e ladell’di. Ci siamo, è finalmente tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione della maggiore competizione europea di pallacanestro, che vede l’Italia tornare ad essere rappresentata da due squadre: all’Olimpia Milano si è infatti aggiunta la Virtus Bologna. Di seguito lae idi tutto il torneo, dalla fase a gironi alle Final Four. IL REGOLAMENTO– Regular Season Fenerbahce Beko Istanbul 10V-5P FC Barcellona 10V-4P AS Monaco 10V-4P Real Madrid 9V-5P Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz 10V-5P Olympiacos Pireo 9V-6P Stella Rossa Belgrado 8V-7P Maccabi Playtika Tel Aviv ...

Un condensato diad alto livello sotto l'aspetto fisico. Poi si mette Marinkovic a colpire ... Per Bologna è il nono ko in questa. VITORIA : Marinkovic 22, Kotsar 12, Sederkerskis 12 ...: Serata diper la Virtus, attesa alle ore 20:30 dalla trasferta di Vitoria, contro il Baskonia. La Segafredo cerca la terza vittoria consecutiva nella competizione europea. Assenti ...Dopo due successi consecutivi, le V Nere si arrendono a Vitoria contro gli spagnoli, che si impongono 90-79, trascinati da uno scatenato Marinkovic. A Scariolo non bastano Belinelli e Shengelia ...Bologna, alla nona sconfitta, paga un disastroso secondo quarto, in cui si scava un divario di 11 punti. Shengelia e Belinelli (15 punti) migliori marcatori per la squadra di Scariolo ...