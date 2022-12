Alice In Borderland 2 | dal 22 dicembre su Netflix

WIRED Italia

LA RECENSIONE IN BREVE Arrivata alla seconda stagione,inriesce a scongiurare ripetitività e noia grazie a una buona gestione del ritmo e dei misteri che avvolgono la trama. La scelta di valorizzare il personaggio di Chishiya attraverso ...in2 , dal 22 dicembre su Netflix , è la versione 2.0 del primo capitolo. Il J - drama aveva debuttato lo scorso dicembre di due anni fa in forma di miniserie survivalista a metà tra ... Alice in Borderland 2, il gioco mortale in versione 2.0 Alice In Borderland 2: ha esordito giovedì 10 dicembre in streaming su Netflix la serie giapponese. Tornerà con la stagione 2La seconda stagione di Alice in Borderland porta il survival game a un livello più maturo e intenso, puntando sull'aspetto emotivo e meno sull'azione ...