A Mariupol scoperte con i satelliti altre 10 mila nuove tombe

LAPRESSE

Per questo le ruspe sono al lavoro: il teatro di, trasformato in rifugio antiaereo a ... Intanto, a Kherson sono stateulteriori 36 tombe di civili uccisi, per un macabro totale di ...Per questo le ruspe sono al lavoro: il teatro di, trasformato in rifugio antiaereo a marzo ... Intanto a Kherson sono stateulteriori 36 tombe di civili uccisi, per un macabro totale ... Ucraina, a Mariupol scoperte 10mila nuove tombe - LaPresse E noi non ci siamo mai rifiutati”, ha dichiarato Putin durante un incontro con la stampa, aggiungendo che “prima questa consapevolezza arriva a coloro che si oppongono a noi, meglio è”… Leggi ...Le immagini satellitari e dei droni svelano le tombe in un cimitero e in tre campi di sepoltura. Le potenziali vittime potrebbero superare quota 50mila ...