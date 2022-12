Ultime Notizie – Sequestrano e torturano ragazzo | quattro arresti a Catanzaro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, dei delitti di tortura, di lesioni personali aggravate, sequestro di persona, violenza privata, detenzione illegale di arma comune da sparo, rapina, reati tutti aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso. Il provvedimento cautelare si fonda sulle indagini svolte dalla squadra mobile dia seguito di una brutale aggressione posta in essere, in due distinte fasi, nelle giornate del 26 e 27 ottobre scorsi, nel quartiere nord di, da parte di soggetti che evocavano l’appartenenza a un gruppo criminale. In particolare, la vittima, che, è risultata avere rapporti di frequentazione di lunga data con i suoi aggressori, sulla base degli elementi indiziari acquisiti, veniva dapprima accusata di aver ...

Corriere della Sera

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... La nuova vita dei 5 Stelle (e degli ex): chi è in Marina, chi ha aperto un ristorante Lievitazione di 42 ore, cinque passaggi d’impastamento e lavorazione artigianale con «pirlatura» manuale, nel pieno rispetto della tradizione. Queste le caratteristiche del panettone classico di ...Al 31 agosto i dipendenti sono 7.533. Negli ultimi 10 anni di attività gli investimenti industriali realizzati dal Gruppo Ferrero in Italia hanno superato 1,3 miliardi di euro. La vendite sul mercato ...