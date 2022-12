Ricette elettroniche | arriva la proroga di un anno

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La misura, che consentiva ai medici di ricorrere allesostituendo quella cartacea, era contenuta in un’ordinanza legata alla pandemia.di undelle, come chiesta a gran voce dai camici bianchi. Il governo, riunito in Cdm oggi a Palazzo Chigi, ha inserito il posticipo della norma, in scadenza a fine

Corriere Roma

Leggi anche Lesaranno prorogate di un anno Il Governo introdurrà nel decreto legge milleproroghe la norma che ne consentirà l'utilizzo I termini per la stabilizzazione del ...I disagi lamentati dalle farmacie del territorio riguardano anche uno scorretto funzionamento del Sist, il sistema informatico regionale dove i medici di famiglia inviano ledei ... Covid, le ricette elettroniche scadono a fine anno: «Il governo proroghi la norma». Schillaci: obbligo di mascherina in ospedale fino a primavera Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - Proroga di un anno delle ricette elettroniche, come chiesto a gran voce dai camici bianchi. Il Governo, riunito in ...Prorogata di un anno la norma che prevede la possibilità di inviare le ricette mediche via sms, email o Whatsapp.