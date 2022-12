Perché Fedez è stato cacciato dal casinò? L’esperimento incredibile

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Fa il giro del web l’ultima trovata di: farsi cacciare da una Las Vegas dopo aver sbancato a poker. Si tratta di un esperimento che il rapper ha messo in scena con l’aiuto di due complici.infatti si è recato nella sala da gioco con il giocatore di poker Dario Sammartino e il campione di memoria Andrea Muzii. L’obiettivo? Non era quello di vincere il più possibile al tavolo verde ma quello di farsi sbattere vuoto, perfettamente riuscito.daldi Las Vegas dopo aver vinto a poker appena 800 dollari, un incasso piuttosto misero se si pensa al grande giro di denaro intorno al suo nome. Del resto lo scopo della visita alnon era vincere il più possibile e garantirsi una rendita a vita quanto ...

Cosmopolitan

...pubblicò su Instagram una storia in cui si sentiva chiaramente una seduta dalla psicoterapeuta. L'audio era molto intimo e toccante ancheil cantante in lacrime, raccontava di avere ...Disavventura voluta per. Il rapper, l'amico Luis Sal, Andrea Muzii e Dario Sammartino sono stati cacciati da un casinò di Las Vegashanno tentato di barare.cacciato da un casinò di Las Vegase Luis Sal hanno pensato di fare una puntata speciale di Muschio Selvaggio a Las Vegas. Con loro hanno chiamato il ... Fedez si è fatto cacciare da un casinò di Las Vegas perché in ...