Pd | De Micheli | ' modifichiamo lo statuto per primarie a fine gennaio'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Comprendo e condivido l'esigenza di dare un'accelerazione al percorso congressuale del Partito Democratico, nonostante sussista un'incompatibilità con le attuali regole". Lo dice Paola De. "Se davvero emergesse la volontà di ridurre i tempi, la mia proposta è di sottoporre all'assemblea nazionale una modifica statutaria per andare ad un congresso urgente, direttamente con leaperte e voto ponderato che vale due per gli iscritti e uno per gli elettori. Con questa modifica si potrebbero celebrare lealladio al massimo all'inizio di febbraio", aggiunge la candidata alla segreteria nazionale del Pd.