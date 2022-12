“Non mi serviva il Mondiale” | Messi o Maradona | Guardiola svela il più forte

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un tronodecisamente indiscutibile per Leo, più che meritato dopo il leggendario trionfo della sua Argentina. Un primato che, seppur ampiamente dovuto dopo i Mondiali, sarebbe probabilmente in ogni caso spettato al grande Maestro di questo sport. Una posizione che è sempre stata del resto una certezza per Pep, ex tecnico di, pronto a indicare il piùa occhi chiusi, anche senza la dimostrazione del. “Tutti hanno una propria opinione ma non si può dubitare sul fatto che sia il più grande di ogni tempo“, ha infatti dichiaratonella Conferenza stampa tenuta in occasione della vigilia della sfida contro il Liverpool, come riportato anche sul Corriere dello Sport. Delle parole, quelle dell’attuale allenatore del ...