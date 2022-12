Mara Sattei in gara a Sanremo 2023 con “Duemilaminuti”

MEI – Meeting degli Indipendenti

...Ginevra - Diamanti Little Pieces of Marmelade - Ologenesi Vasco Rossi " Siamo qui Capo Plaza " Hustle Mixtape Mace - Oltre Simona Molinari - Petali Marlene Kuntz " Karma Clima......in gara con 'Due' Gianluca Grignani in gara con 'Quando ti manca il fiato' Marco Mengoni in gara con 'Due vite' Anna Oxa in gara con 'Sali (Canto dell'anima)' Lazza in gara con 'Cenere'... MARA SATTEI sarà in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival ... Sul podio anche "La dolce vita" di Fedez, Tananai e Mara Sattei e "Caramello" di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo ...Instagram ha lanciato 'Recap 2022'. Ma quali sono state le tendenze sui reels nel corso del'anno che volge al termine