Le gemelline operate in utero tornano a casa per Natale 

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - Sono tornate aper Natale le duedi Catanzaroinalla 24esima settimana di gestazione dall'equipe di Chirurgia fetale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L'intervento si è reso necessario per scongiurare i gravi rischi della sindrome da trasfusione feto fetale (TTTS o Twin to Twin Transfusion Syndrome), una malattia specifica dei gemelli che hanno in comune la placenta, caratterizzata dal passaggio anomalo di sangue da un gemello all'altro. Le bambine, nate con parto pretermine alla metà di ottobre scorso nell'Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, oggi stanno entrambe bene e sono tornate aper festeggiare il Natale insieme a tutta la famiglia che le aspettava per abbracciarle per la prima volta. Il viaggio dalla Calabria di mamma Gessica e papà Francesco ...

RomaToday

Sono tornate a casa per Natale le duedi Catanzaroin utero alla 24/a settimana di gestazione dall'equipe di Chirurgia fetale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L'intervento si è reso necessario per scongiurare i ...... duedi Catanzaro sono statein utero alla 24esima settimana di gestazione. L' intervento , eseguito dall'equipe di Chirurgia fetale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, è andato ... Le due gemelline operate d'urgenza al Bambino Gesù sono tornate a casa Finito con esito positivo l’intervento in endoscopia per la sindrome da trasfusione feto fetale in collaborazione con l’ospedale S. Pietro Fatebenefratelli che ha riguardate due gemelline ...Sono tornate a casa per Natale le due gemelline di Catanzaro operate in utero alla 24/a settimana di gestazione dall’equipe di Chirurgia fetale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’intervento ...