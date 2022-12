Lavoro agile addio? La proroga dello smart working resta solo per alcune categorie | ecco quali

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nella nuova Legge di Bilancio è prevista ladelal prossimo anno sarà limitata addi lavoratori:disi tratta Con l'esplosione della pandemia da Covid, il Governo e i cittadini italiani hanno iniziato a parlare di. Quella che precedentemente, almeno in Italia, era una forma diminoritaria, è diventata per forza di cose una modalità lavorativa quasi obbligatoria, eccetto che perdi lavoratori. Milioni di cittadini hanno, così, scoperto il "a distanza": se per qualcuno, soprattutto all'inizio, è stato alienante e non ...

Il datore di, si legge, assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità"anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di ...Dal potenziamento del bonus psicologico all'introduzione del reddito alimentare, fino alla proroga al 31 marzo delper i soggetti fragili. Sono alcune delle proposte oggetto di riformulazione, in vista dell'approvazione della legge di Bilancio in Aula. La manovra, secondo quanto stabilito dalla ... Manovra, smart working fino al 31 marzo solo per i fragili Approvato l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge di Bilancio che proroga la possibilità di ricorrere allo smart working, ma salta per i lavoratori con figli minori di 14 anni.È stato approvato un emendamento che prolunga lo smart working fino al 31 marzo, ma solo per i fragili. Di seguito i requisiti necessari per la misura e chi non ne avrà più diritto ...