La Russa | «In Italia viviamo un interminabile dopoguerra | occorre un processo di pacificazione»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) «Il mio desiderio per il tempo in cui mi toccherà svolgere questo importantissimo ruolo è quello della». Così Ignazio Lanel tradizionale incontro del presidente del Senato con la stampa parlamentare per gli auguri natalizi. «Nessuno mi venga a dire – ha aggiunto – che non ce ne è bisogno. Insiamo ancora in qualche modo in un». Tanto è vero che ne parlò anche Luciano Violante nel suo discorso d’insediamento alla presidenza della Camera. «Mi rifaccio al suo pensiero sperando che i tempi siano più maturi perché ildicammini più velocemente», ha auspicato la seconda carica dello Stato. Così Laalla stampa parlamentare Egli stesso, ha ricordato, rese onore ai partigiani ...