Juventus | Bernardeschi fa visita agli ex compagni alla Continassa

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Laprosegue il proprio lavoro, in preparazione dell’amichevole di domani, giovedì 22 dicembre, contro il Rijeka in un Allianz Stadium per l’occasione chiuso. Esercitazioni tecniche sulle due fasi di gioco, su situazioni da pferma e su lavoro tecnico individuale, per i giocatori di Massimiliano Allegri. Nel centro bianconero si è rivista anche una vecchia conoscenza, Federico, che ha fattoai suoi ex. E intanto Paul Pogba, che sta ancora proseguendo il proprio lavoro di recupero dal lungo infortunio al menisco laterale, ha pubblicato una foto di quest’estate con il pallone al piede, scrivendo “I miss it too much”, mi manca troppo. SportFace.

Tutto Juve

Si tratta naturalmente di Federico Bernardeschi che, come reso noto dalla stessa Juventus attraverso i suoi canali ufficiali, ha fatto visita agli ex compagni bianconeri alla Continassa. Le parole di Federico Bernardeschi, ex Juventus, sulla possibilità di vincere lo scudetto per il club bianconero Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera. L'attuale giocatore