Il messaggio di Natale del ministro Valditara | “Pace e sorriso da donare quotidianamente agli altri | per costruire insieme un mondo più amichevole | più rispettoso | più solidale”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Ilha assunto un valore che trascende la religione cristiana, diventando universalmente, per tutti gli esseri umani, una data simbolica. È il giorno in cui tradizionalmente si riaffermano alcuni valori: la solidarietà, la, l’amore. Come scriveva però Trilussa che senso ha “fare il presepe” se non si è disposti ad accogliere realmente queldi, di solidarietà e di amore? Che sia dunque l’occasione per aprirci realmente allo “spirito del”, e comprendere e sentire che un modo migliore di vivere è realmente possibile per tutti noi". L'articolo .