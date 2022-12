Il digitale a scuola e l' arte di tirare a indovinare

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un uomo, in palese ritardo, entra fragorosamente nell’auditorium dov’è in corso la presentazione del mio volume “Superconnessi”. Il portone, nella foga, gli è sfuggito di mano, andando a sbattere contro il muro. Si sente osservato e decide di rimanere in piedi, in fondo alla sala, in compagnia di altri cittadini che non sono riusciti a sistemarsi sulle poltroncine. Finito il mio intervento, inizia il dibattito di rito. Lui è il primo a chiedere la parola. Si scusa subito per l’irruzione, svelandone le premesse. Si accingeva a uscire di casa, ma il figlio tredicenne lo aveva fermato, chiedendogli di rimanere con lui per giocare insieme ai videogame. Una richiesta che arrivava per la prima volta. “Non voglio che tu vada ad ascoltare lo psicologo, perché poi non mi farai più usare gli oggetti digitali”, era stata la spiegazione sincera del ragazzo al genitore perplesso, che chiedeva lumi ...