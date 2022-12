Il CM Racing Team non prenderà parte al WorldSSP 2023

Motosprint.it

La notizia del giorno relativa al Mondiale Supersport arriva dal CM: la compagine romana ha appena annunciato che, in seguito ad accurate e prolungate valutazioni, non prenderà parte al campionato WorldSSP 2023. Nuova avventura alle porte Una scelta che, ......quarta GR Yaris Rally1 messa a nolo in determinate gare del WRC da parte di Toyota Gazoo. Al ... budget permettendo (problema ormai atavico del), ci sarebbe ancora appiedato Andreas ... Nuova avventura internazionale per Liguori e il Pasini Racing Team Robert Shwartzman debutterà in Indycar ai test previsti per Gennaio 2023 col team Chip Ganassi Racing Team: possibile accordo per il 2024Edoardo, giovane pilota del progetto Talenti Azzurri FMI, correrà nella European Talent Cup con il team con cui ha chiuso al terzo posto l'ultima stagione della PreMoto3 ...