Formazioni ufficiali Napoli Lille | le scelte dei due allenatori

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), ledei duein vista del match amichevole in programma alle 20 Iltorna oggi in campo per un altro test amichevole. Avversario odierno è il, di seguito ledelle due squadre.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ndombele; Elmas; Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Spalletti: Chevalier, Diakité, Fonte, Djaló, Weah, André, André Gomes, Cabella, Angel, Zhegrova, Virginius. All. Fonseca L'articolo proviene da Calcio News 24.

