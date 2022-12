Emily in Paris 3 è un gioiellino di cui è impossibile non innamorarsi

Vogue Italia

Op s we did it again ! Nonostante tutto, non riusciremo a non guardarein! Ecco cosa ci aspettiamo dal suo guardaroba in questa terza stagione! Sono state già spese fiumi di di parole su questa serie tv ma sembra quasi impossibile ogni volta non rimanere ...Stiamo parlando diin, la commedia di Netflix che dal 21 dicembre e a pochi giorni dal Natale, torna in streaming con gli episodi inediti della terza stagione. Una serie che, al netto ... Emily in Paris, tutto quello che sappiamo sulla terza stagione Netflix ha finalmente rilasciato la terza stagione di Emily in Paris, uno degli show più seguiti del suo catalogo, da oggi 21 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.Approdata sul colosso dello streaming nell’ottobre del 2020, Emily in Paris segue le vicende dell’omonima protagonista, in seguito al suo trasferimento a Parigi per motivi di lavoro. Un anno dopo esse ...