Colangiocarcinoma | approvato emendamento per più fondi a test genomici

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Grazie all’oncologia di precisione si aprono nuove prospettive di cura per i pazienti colpiti da, un tumore raro e aggressivo del fegato che presenta una prognosi infausta (la sopravvivenza globale a 5 anni è inferiore al 15-17%). Stefano Benigni, capogruppo di Forza Italia in Commissioni Affari sociali, ha presentato unalla legge di Bilancio,alla Camera, che prevede lo stanziamento di 600mila euro per il triennio 2023-2025 per garantire ai pazienti affetti dal’accesso ai Next-Generation Sequencing (Ngs). Con questi esami è possibile perfezionare la selezione dei trattamenti, grazie alla valutazione simultanea delle diverse alterazioni molecolari coinvolte nello sviluppo della neoplasia. Quattro pazienti su 10 sono ...

