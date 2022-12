Bugatti - Chiron Profilée | l' ultima della sua specie

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Avete presente i solitari? Sì, quelle pietre preziose così belle che vengono montate da sole su un gioiello, per enfatizzarne ulteriormente la bellezza? Ecco, laha voluto creare un solitario a quattro ruote, la. Che è anche l'sua: con tutti gli slot di produzioneW16 già prenotati, la one-off è l'unica occasione che i collezionisti avranno per comprarsi unanuova. Per questo, la Casa di Molsheim ha deciso di metterla all'asta insieme a RM Sotheby's: l'appuntamento è fissato per il primo febbraio 2023. Dovevano essere 30. Ma come è nata la? Nel 2020, dopo la presentazionePur Sport, alcuni clienti si sono lamentati del suo ...