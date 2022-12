Pioli | “Napoli scudetto? Se continua così posso solo fargli i complimenti”

CalcioNapoli24

Uno Stefanoa tutto campo, intervistato dalla Gazetta dello Sport. Il tecnico del Milan ha fatto le carte ... se ilmanterrà questo passo incredibile fino alla fine supererà i 100 punti e ...Ritiene che il mercato di gennaio del Milan sia solo recuperare gli infortunati, resta ottimista sulla rincorsa al, è fiducioso sul rinnovo di Leao. Stefanosi confessa a Sky e conferma anche tutta la stima per De Ketelaere : L'altro giocatore che tutti aspettano è Ibrahimovic Infine un pensiero per i ... Pioli: "Scudetto Ci crediamo, possiamo vincere tutte le gare. Faremo i complimenti al Napoli solo in un caso" Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione e del futuro di alcuni dei suoi giocatori Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky S ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...