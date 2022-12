Nuove banconote con Re Carlo III | quando saranno disponibili

(Di martedì 20 dicembre 2022) La Zecca di Stato britannica ha iniziato la produzione delleinglesi raffiguranti ReIII: ecco la data per l'immissione sul mercato

TGCOM

...britanniche la lunga era di Elisabetta II, morta 96enne l'8 settembre scorso dopo ben 70 anni di regno. La Bank of England ha infatti presentato oggi l'annunciatissimo prototipo delle...Arrivano lebritanniche , con il volto di Re Carlo III e non più con quello della Regina Elisabetta II . A oltre tre mesi dalla scomparsa della sovrana che è passata a miglior vita dopo 70 anni di ... Re Carlo, svelate le nuove banconote con il volto del sovrano Arrivano le nuove banconote britanniche, con il volto di Re Carlo III e non più con quello della Regina Elisabetta II. A oltre tre mesi dalla scomparsa della sovrana ...La nuova banconota da 50 sterline (57,25 euro) con il ritratto del re Carlo III. Il sovrano appare senza corona nella raffigurazione scelta tra gli archivi di Buckingham Palace.