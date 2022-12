Morte Sana Cheema | al via il processo in Italia

QuiBrescia.it

- Il padre e il fratello della giovane, accusati di averla uccisa in Pakistan perchè rifiutava un matrimonio combinato. I legali, hanno chiesto un rinvio del ...Cheema, 25 anni, ha trovato lain Pakistan I due, insieme alla madre ed altri parenti, erano già stati processati in patria e assolti per insufficienza di prove. Secondo la procura ... Morte Sana Cheema, padre e fratello chiedono rinvio del processo Ha preso il via questa mattina (martedì 20 dicembre 2022) il processo per la morte della 25enne italo pakistana Sana Cheema. La richiesta Ad essere avanzata è stata una nuova richiesta di rinvio da pa ...Era ricoverato dal primo dicembre nell'hospice Medical Group del Gemelli. Il figlio Massimiliano: «Ci ha cresciuto bene, con i sani principi di una volta». La compagna Francesca Della Valle: «Sono dis ...