La Cina tace sulla catastrofe Covid

(Di martedì 20 dicembre 2022) - L'ondata di contagi sta mettendo in ginocchio le strutture sanitarie del Paese. Alcune proiezioni ipotizzano fino a un milione di morti, ma già ora i crematori sono sotto pressione per far fronte ad ...

Si dedicano giornate al sacrosanto rispetto dei diritti umani, ma si tace di fronte alla dittatura comunista della Cina, con Xi Jinping che perseguita il suo popolo. Si è consentito al Qatar, paese ... Cina: l'amministrazione Biden tace di fronte alla repressione delle proteste La Cina oggi è un Paese nelle mani di un uomo solo, che si è già dimostrato capace di epurazioni di decine di migliaia di alti funzionari a qualunque livello, se non era certo della loro assoluta sottomissione. Meloni è stata invitata in visita ufficiale a Pechino da Xi Jinping mentre gli emissari cinesi cercano di ricattare i Paesi dell'Ue e l'Italia in particolare ...